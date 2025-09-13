Se trata del lienzo tamaño mural de Manuel Hernández Acevedo, titulado La parada; se encuentra en el recibidor principal de la Cooperativa de Seguros Múltiples en Hato Rey. Se exhibe como parte de la retrospectiva del artista Manuel Hernández Acevedo, ya desaparecido, uno de los principales artistas gráficos de la década de los años cincuenta del siglo pasado. Aunque es un cuadro tamaño mural, su temática es una de esas efemérides al modo del Puerto Rico muy anterior a Bad Bunny . Es festivo sin ser sentimental, o patriotero. El cuadro, pintado en el estilo naif de aquel pintor nacido en Aguas Buenas, intentó plasmar, de manera conmemorativa y alegre, la parada inaugural del primer gobernador puertorriqueño electo por el pueblo, Luis Muñoz Marín.

