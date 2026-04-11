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Edgardo Rodríguez JuliáEdgardo Rodríguez Juliá
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Latinoamericanos?

Hoy por hoy recordamos la absoluta vulnerabilidad de Latinoamérica, los disparates de su inclinación a la retórica triunfalista, escribe Edgardo Rodríguez Juliá

11 de abril de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Venezuela tenía una de las reservas de petróleo más importantes del mundo, garantía para su soberanía y la sobrevivencia de la Cuba socialista. Ya habíamos olvidado las sabias palabras de Uslar Pietri, el magnífico novelista venezolano, de que el petróleo era bendición y a la vez maldición para Venezuela, indica Edgardo Rodríguez Juliá. (Ariana Cubillos)

En 1986 recibí una Beca Guggenheim para ficción. Ese mismo año fui invitado al Woodrow Wilson Center de Washington para ser el orador principal en un Congreso de estudiosos sobre el Caribe. Ese discurso empezó a costarme aún antes de que lo leyera: El buen amigo Juan Manuel García Passalacqua a quien le mostré el texto antes de que se publicara o leyese, y para aquel entonces extraordinariamente celoso con todo lo que tuviera que ver con la palabra “Washington” arremetió contra el escrito en una columna de El Mundo, esto antes de que fuera leído. Desde entonces soy más discreto y menos entusiasta con mis discursos inéditos.

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Edgardo Rodríguez Juliá

Edgardo Rodríguez Juliá

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El escritor Edgardo Rodríguez Juliá es catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico. Algunas de sus publicaciones son El entierro de Cortijo (1983); La noche oscura del niño Avilés (1984);...
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