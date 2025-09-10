Se han cumplido 700 días desde que se produjo el ataque salvaje y asesino de Hamás en contra de civiles israelíes que estaban en un concierto de paz y el kibbutz agrícola vecino, donde los terroristas raptaron a un grupo numeroso de civiles inocentes. Allí ultimaron o decapitaron a 1,200 personas, incluyendo a 40 bebés. Contra las víctimas cometieron múltiples atrocidades, incluyendo quemar ancianos en sillas de rueda y violar mujeres frente a sus maridos. Todos esos vejámenes fueron documentados por Hamás, como parte de su plan enfermizo de aterrorizar. Además, sin escrúpulos grabaron las agresiones en vídeo, en los propios teléfonos de las víctimas, y luego los difundieron en redes sociales.

