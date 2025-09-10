Opinión
10 de septiembre de 2025
prima:700 días

Se han cumplido 700 días desde que se produjo el ataque salvaje y asesino de Hamás en contra de civiles israelíes que estaban en un concierto de paz, escribe David Efron

10 de septiembre de 2025 - 9:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Israelis protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu's government and call for the release of hostages, held in the Gaza Strip by the Hamas militant group, in Tel Aviv, Israel, Monday, Jan. 6, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) (The Associated Press)

Se han cumplido 700 días desde que se produjo el ataque salvaje y asesino de Hamás en contra de civiles israelíes que estaban en un concierto de paz y el kibbutz agrícola vecino, donde los terroristas raptaron a un grupo numeroso de civiles inocentes. Allí ultimaron o decapitaron a 1,200 personas, incluyendo a 40 bebés. Contra las víctimas cometieron múltiples atrocidades, incluyendo quemar ancianos en sillas de rueda y violar mujeres frente a sus maridos. Todos esos vejámenes fueron documentados por Hamás, como parte de su plan enfermizo de aterrorizar. Además, sin escrúpulos grabaron las agresiones en vídeo, en los propios teléfonos de las víctimas, y luego los difundieron en redes sociales.

Conflicto palestino israelíFranja de GazaIsraelHamasBenjamín NetanyahuFranciaEmmanuel MacronRehenesAyuda humanitaria
ACERCA DEL AUTOR
David Efron

David Efron

Cónsul Honorario Emérito de Israel en Puerto Rico
