Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
79°nublado
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Edgardo Jorge OrtizEdgardo Jorge Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Barcelona: lectura del lugar

No es solo la ciudad de Gaudí, es también el lienzo de arquitectos contemporáneos que han sabido pintar su firma sin borrar la historia, destaca Edgardo Jorge Ortiz

27 de septiembre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Sus sombras parecen jugar con los reflejos dorados que proyecta la Sagrada Familia, ese eterno poema de piedra que aún se escribe entre donaciones, grúas y plegarias urbanas, escribe Edgardo Jorge Ortiz. (Agencia EFE)

Durante el día y la noche, especialmente al atardecer, cuando el sol se retira a descansar, el espíritu de Gaudí se pasea sigiloso por cada esquina. Produce celajes y hace piruetas, como un arlequín juguetón que danza sobre los tejados de l’Eixample, aquel proyecto de 1859 que abrió la ciudad a la modernidad. Sus sombras parecen jugar con los reflejos dorados que proyecta la Sagrada Familia, ese eterno poema de piedra que aún se escribe entre donaciones, grúas y plegarias urbanas. Mientras la suela de sus zapatos hace tartamudear los adoquines y las tejas, Gaudí dulcifica la mirada del visitante que, con queso y vino tinto, respira la brisa mediterránea y reflexiona bajo la luz amarilla que pinta los patios interiores y callejones.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
BarcelonaHistoriaEspaña
ACERCA DEL AUTOR
Edgardo Jorge Ortiz

Edgardo Jorge Ortiz

Arrow Icon
El autor es arquitecto con vasta experiencia en su campo professional. Es experto en mitigación de daños y ha encabezado proyectos residenciales, comerciales, civiles y militares entre otros.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: