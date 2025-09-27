Barcelona: lectura del lugar
No es solo la ciudad de Gaudí, es también el lienzo de arquitectos contemporáneos que han sabido pintar su firma sin borrar la historia, destaca Edgardo Jorge Ortiz
27 de septiembre de 2025 - 10:00 PM
Durante el día y la noche, especialmente al atardecer, cuando el sol se retira a descansar, el espíritu de Gaudí se pasea sigiloso por cada esquina. Produce celajes y hace piruetas, como un arlequín juguetón que danza sobre los tejados de l’Eixample, aquel proyecto de 1859 que abrió la ciudad a la modernidad. Sus sombras parecen jugar con los reflejos dorados que proyecta la Sagrada Familia, ese eterno poema de piedra que aún se escribe entre donaciones, grúas y plegarias urbanas. Mientras la suela de sus zapatos hace tartamudear los adoquines y las tejas, Gaudí dulcifica la mirada del visitante que, con queso y vino tinto, respira la brisa mediterránea y reflexiona bajo la luz amarilla que pinta los patios interiores y callejones.
