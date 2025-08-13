La arquitectura gazatí: legado borrado
Edificaciones con siglos de historia han sido arrasadas, escribe Edgardo Jorge Ortiz
13 de agosto de 2025 - 10:50 PM
13 de agosto de 2025 - 10:50 PM
La arquitectura de Gaza reflejaba una historia continua de intercambio cultural, espiritual y comercial hasta hace algún tiempo. Por milenios, este estrecho de enclave costero y de alta densidad poblacional ha sido objeto cruzado de civilizaciones, desde los cananeos, egipcios, griegos, romanos y bizantinos, hasta los musulmanes, otomanos y mandatarios británicos. Cada una de estas culturas ha dejado su huella, positiva y negativa, en el entorno construido. Sin embargo, ese patrimonio ha sido progresivamente borrado por décadas de conflicto, negligencia y una política urbana totalmente ineficaz.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: