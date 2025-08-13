Opinión
13 de agosto de 2025
81°despejado
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Edgardo Jorge Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La arquitectura gazatí: legado borrado

Edificaciones con siglos de historia han sido arrasadas, escribe Edgardo Jorge Ortiz

13 de agosto de 2025 - 10:50 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Edificios destrozados durante la campaña militar terrestre y aérea de Israel en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el 10 de julio de 2025. (AP Foto/Leo Correa) (Leo Correa)

La arquitectura de Gaza reflejaba una historia continua de intercambio cultural, espiritual y comercial hasta hace algún tiempo. Por milenios, este estrecho de enclave costero y de alta densidad poblacional ha sido objeto cruzado de civilizaciones, desde los cananeos, egipcios, griegos, romanos y bizantinos, hasta los musulmanes, otomanos y mandatarios británicos. Cada una de estas culturas ha dejado su huella, positiva y negativa, en el entorno construido. Sin embargo, ese patrimonio ha sido progresivamente borrado por décadas de conflicto, negligencia y una política urbana totalmente ineficaz.

Edgardo Jorge Ortiz

Edgardo Jorge Ortiz

El autor es arquitecto con vasta experiencia en su campo professional. Ha laborado para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Es experto en mitigación de daños y ha...
