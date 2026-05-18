Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Cambio climático: el territorio no espera
El Proyecto de Código de Planificación y Permisos avanza en la Cámara sin incorporar los estándares climáticos que el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico exige, subraya Leonela Torrado
18 de mayo de 2026 - 4:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.