Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Leonela P. Torrado GonzálezLeonela P. Torrado González
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cambio climático: el territorio no espera

El Proyecto de Código de Planificación y Permisos avanza en la Cámara sin incorporar los estándares climáticos que el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico exige, subraya Leonela Torrado

18 de mayo de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El 79 % de la infraestructura crítica de Puerto Rico (hospitales, aeropuertos, plantas eléctricas) está en zonas vulnerables al aumento del nivel del mar. Asimismo, 101 segmentos de carreteras estatales están en riesgo de erosión e inundación y ninguno ha sido intervenido, señala Leonela Torrado. (Xavier Araújo)

Hay momentos en que la burocracia y la urgencia colisionan de frente. Puerto Rico está viviendo uno de esos momentos al presente y hace unos días 37 planificadores profesionales decidieron decirlo en voz alta, por escrito y con nombre y apellido.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Cambio climáticoProtección ambientalMedio ambienteSenado de Puerto RicoCarlos "Johnny" Méndez
ACERCA DEL AUTOR
Leonela P. Torrado González

Leonela P. Torrado González

Arrow Icon
La autora es ingeniera ambiental y sanitaria, planificadora ambiental licenciada y estudiante doctoral en Proyectos con especialidad en Medio Ambiente. Cuenta con amplia experiencia colaborando con agencias municipales, estatales y federales,...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: