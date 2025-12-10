Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Claridad moral por la defensa colectiva de los derechos humanos
Este año, el Día Internacional de los Derechos Humanos nos exige una reflexión profunda y urgente sobre cómo defendemos esos derechos cuando los gobiernos, aquí y alrededor del planeta, parecen empeñados en erosionarlos, afirma Annette Martínez
10 de diciembre de 2025 - 11:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.