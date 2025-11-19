Opinión
19 de noviembre de 2025
81°lluvia ligera
prima:Cuando el peso se convierte en sentencia social

La muerte de Xiomara Calderón reabre una verdad dura: el respeto sigue siendo la mayor deuda, señala Amneris Soto.

19 de noviembre de 2025 - 2:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Duele que, incluso después de su muerte, haya quienes reduzcan su vida a su peso. Como si su valor estuviera limitado al cuerpo que habitaba, escribe Amneris Soto. En la foto Xiomara Calderón, quien falleció recientemente. (Instagram)

La reciente muerte de Xiomara Calderón, conocida como “La Golda”, ha sacudido al país en lo más profundo. Más allá de la noticia, de los titulares y de la polémica en torno a su cirugía estética, su partida volvió a abrir una herida colectiva que, como sociedad, nos hemos negado a sanar: la forma cruel, ligera y persistente en que juzgamos los cuerpos grandes. En las redes, en las conversaciones, en los comentarios sueltos, hemos vuelto a ver cómo la obesidad se convierte en un permiso para señalar, opinar y herir.

ACERCA DEL AUTOR
Amneris Soto Soto

Amneris Soto Soto

La autora es estudiante doctoral, consejera profesional licenciada y educadora.
