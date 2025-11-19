Cuando el peso se convierte en sentencia social
La muerte de Xiomara Calderón reabre una verdad dura: el respeto sigue siendo la mayor deuda, señala Amneris Soto.
19 de noviembre de 2025 - 2:00 PM
La reciente muerte de Xiomara Calderón, conocida como “La Golda”, ha sacudido al país en lo más profundo. Más allá de la noticia, de los titulares y de la polémica en torno a su cirugía estética, su partida volvió a abrir una herida colectiva que, como sociedad, nos hemos negado a sanar: la forma cruel, ligera y persistente en que juzgamos los cuerpos grandes. En las redes, en las conversaciones, en los comentarios sueltos, hemos vuelto a ver cómo la obesidad se convierte en un permiso para señalar, opinar y herir.
