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Maximino Rivera LópezMaximino Rivera López
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Del elefante invisible al Plan Chardón

Si no se condena y erradica la corrupción institucionalizada en el bipartidismo, seguiremos en la senda que nos trajo a la quiebra, opina Maximino Rivera

26 de mayo de 2026 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La destrucción de la red eléctrica no solo fue a causa del huracán María. Recordamos el infame esquema de la administradora regional de FEMA que presionó a la AEE para otorgar contratos por más de $1,800 millones a la empresa Cobra a cambio de sobornos, viajes y seguridad personal, escribe Maximino Rivera. (Ramon "Tonito" Zayas)

El profesor Carlos Díaz Olivo hace un acertado diagnóstico del problema que enfrenta nuestro país: sin una infraestructura adecuada no será posible hacer la transformación que se necesita para salir del estancamiento. Sin embargo, en su columna publicada este lunes, incurre en una contradicción que aqueja con frecuencia a los analistas alineados con el bipartidismo: invisibiliza al elefante en la habitación. No será posible superar la crisis si no se establece un proceso para superar el colonialismo y el concomitante mal del bipartidismo corrupto.

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