Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Héctor Luis Acevedo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Doña Fela y la eficiencia del que sabe amar

Al caminar por San Juan, la gente me decía: “Sea como Doña Fela, que no se olvidó de los pobres”. Zapatos difíciles de calzar. En todos sitios me encontraba una anécdota de un gesto de compasión: de una maderita, de un foco, de una medicina, de un abrazo en el dolor, relata Héctor Luis Acevedo

8 de enero de 2026 - 11:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Ese 25 de julio de 1952, el gobernador Luis Muñoz Marín y su esposa Inés Mendoza recibieron a la alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón de Gautier y su esposo Genero Gautier, para una cena de estado por la inauguración de la Constitución.
La vi en el Hospital Mimiya’s todos los días, afuera del cuarto de Muñoz Marín, hasta que murió. Cuando Hernández Colón tenía una reunión difícil, llegaba temprano, se sentaba al frente y, cuando la saludaban, les decía: “Hay que apoyar a Rafael, uno no le puede fallar”. Eso es lealtad, escribe Héctor Luis Acevedo. (Archivo)

Transitamos la vida buscando un legado que adelante las causas de la humanidad. En ese viaje, como brújula vital, nos encontramos con maestros que guían nuestro quehacer, motivan nuestros mejores ideales e inspiran nuestras obras y sentimientos.

Héctor Luis Acevedo

Héctor Luis Acevedo

El autor es abogado y profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Incursionó en la política y fue alcalde de San Juan de 1989 a 1996. También ostentó el cargo...
