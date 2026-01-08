Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Doña Fela y la eficiencia del que sabe amar
Al caminar por San Juan, la gente me decía: “Sea como Doña Fela, que no se olvidó de los pobres”. Zapatos difíciles de calzar. En todos sitios me encontraba una anécdota de un gesto de compasión: de una maderita, de un foco, de una medicina, de un abrazo en el dolor, relata Héctor Luis Acevedo
8 de enero de 2026 - 11:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.