Educación en salud: la otra cara de la equidad
En la Semana de la Educación en Salud, reconocer esta profesión es es una necesidad para cerrar brechas y fortalecer la prevención, afirma Yiselly Vázquez Guzmán
3 de diciembre de 2025 - 9:00 PM
Educar en salud no se trata solo de transmitir información sobre enfermedades o estilos de vida, sino de garantizar que todas las personas, sin importar su estatus social, lugar de residencia, empleo o nivel educativo, tengan la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su bienestar. Cuando falta información clara y accesible, o cuando la desinformación se normaliza en nuestros espacios digitales y comunitarios, quienes más sufren son los grupos ya vulnerabilizados por sus contextos. Es ahí donde la educación en salud se convierte en un pilar de justicia social.
