OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José Lee BorgesJosé Lee Borges
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El arroz en Puerto Rico

Lo que realmente inquieta a los productores estadounidenses no es una práctica ilegal de comercio, sino la pérdida de un mercado que estuvo cautivo, opine José Lee Borges

15 de diciembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
The School Meals Program used to import the rice consumed by 390,000 public school students, but after the planting of brown rice in the country, they opted to deliver this product only to students (File / GFR Media).
En 2016, el 98% del arroz importado a la isla procedía de Estados Unidos. Hoy, esa cifra se ha desplomado con apenas un 12.84%, afirma José Lee Borges

Un granito nacido en China hace miles de años adquirió la sorprendente capacidad de revelar las contradicciones de la política global contemporánea. Su larga trayectoria, desde los arrozales antiguos del Yangtsé, pasando por la España islámica y desembarcando en el Caribe colonial, demuestra que los alimentos han viajado a través de los imperios mucho antes, y con mayor fluidez, de lo que estados modernos están dispuestos a reconocer. Cuando España llegó a las Américas, en el siglo XVI, el arroz ya formaba parte de la dieta ibérica, y rápidamente se expandió por las Antillas. Documentos coloniales muestran que para 1512 ya se sembraba arroz en Santo Domingo y probablemente desde allí pasó a Puerto Rico y Cuba.

RELACIONADAS
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ACERCA DEL AUTOR
José Lee Borges

José Lee Borges

Arrow Icon
Profesor e Historiador
