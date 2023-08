Reservas y siembras de arroz para Puerto Rico

El arroz es un alimento omnipresente en las preferencias y la idiosincrasia culinaria de los puertorriqueños. En un estudio conducido por Hernández, Comas, Jiménez y Blas (2017) y publicado en el Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico se encontró que para el 2014 el arroz aportó 22% de las calorías que consumían los puertorriqueños. Para ese mismo año, el arroz ocupó el segundo lugar en importancia dentro de la canasta de alimentos; el primero correspondió al azúcar y sus sustitutos. Una de las razones para que el arroz sea uno de los alimentos más consumidos en las islas de Puerto Rico y en el mundo también es que ningún otro cereal, carne, fruta o vegetal se le acerca en términos de ofrecer la mayor cantidad de calorías al menor precio posible.