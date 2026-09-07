El caso de Lindsay Clancy: un desafío de comprensión
Comprender no significa justificar, señala Amaryllis R. Muñoz Colón
7 de septiembre de 2026 - 4:30 PM
7 de septiembre de 2026 - 4:30 PM
El caso de Lindsay Clancy nos coloca ante una de esas situaciones que conmueven y al mismo tiempo desafían nuestra capacidad de comprender la complejidad del psiquismo humano. Una madre mata a sus tres hijos. En una sociedad donde la maternidad ocupa un lugar particularmente sensible a la vez que exigente, resulta casi inconcebible comprender que una madre pueda matar a sus hijos y que, simultáneamente, pueda estar gravemente enferma. Sin embargo, comprender no significa justificar. Tampoco significa borrar a las víctimas. Significa preguntarnos qué puede ocurrir en la mente humana para que alguien llegue a realizar un acto que, desde la racionalidad cotidiana, resulta incomprensible.
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