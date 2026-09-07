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prima:El caso de Lindsay Clancy: un desafío de comprensión

Comprender no significa justificar, señala Amaryllis R. Muñoz Colón

7 de septiembre de 2026 - 4:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Defendant Lindsay Clancy and attorney Kevin Reddington listen to Judge William Sullivan declare a mistrial in Clancy's murder trial on Friday, Sept. 4, 2026, in Plymouth, Mass. (Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool) (Greg Derr)

El caso de Lindsay Clancy nos coloca ante una de esas situaciones que conmueven y al mismo tiempo desafían nuestra capacidad de comprender la complejidad del psiquismo humano. Una madre mata a sus tres hijos. En una sociedad donde la maternidad ocupa un lugar particularmente sensible a la vez que exigente, resulta casi inconcebible comprender que una madre pueda matar a sus hijos y que, simultáneamente, pueda estar gravemente enferma. Sin embargo, comprender no significa justificar. Tampoco significa borrar a las víctimas. Significa preguntarnos qué puede ocurrir en la mente humana para que alguien llegue a realizar un acto que, desde la racionalidad cotidiana, resulta incomprensible.

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ACERCA DEL AUTOR
Amaryllis Muñoz Colón

Amaryllis Muñoz Colón

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La autora es psicóloga clínica y catedrática jubilada del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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