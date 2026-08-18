El desarrollo sostenible de los recursos de agua
Necesitamos que el gobierno tenga la voluntad e intención de proteger nuestros recursos hídricos
18 de agosto de 2026 - 10:00 PM
18 de agosto de 2026 - 10:00 PM
En Puerto Rico estamos exhaustos al no tener acceso digno y estable a servicios básicos para vivir, entre estos, el suministro de agua potable. A pesar de que el gobierno culpa solamente a la sequía, dicha explicación evade asumir su verdadera responsabilidad. Durante décadas comunidades han vivido sin tener acceso justo al recurso y expertos han advertido, una y otra vez, que la falta de mantenimiento a la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), las pérdidas del 60% del agua en el sistema de distribución, la aprobación de desarrollos insostenibles y el mal manejo de nuestras cuencas hidrográficas nos llevarían a la crisis que confrontamos.
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