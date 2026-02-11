El discurso de Bad Bunny es bueno para los estadoístas, pero ellos no lo saben
El artista ha estado haciendo más por el ideal de la estadidad que el PNP completo, escribe René Arrillaga
11 de febrero de 2026 - 4:00 PM
No entiendo la guerra de los estadoístas con Benito. Según mi criterio Bad Bunny ha estado haciendo más por el ideal de la estadidad que el Partido Nuevo Progresista (PNP) completo. No digo que lo haga conscientemente o no. Simplemente lo hizo. Mientras su música, su nacionalismo, su orgullo de sentirse puertorriqueño probablemente es una campaña que podría hacerle daño al sentimiento pro-estadidad dentro del país, irónicamente, esa misma campaña es la que necesitan los estadoístas en Estados Unidos.
