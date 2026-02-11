Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
René Arrillaga ArmendarizRené Arrillaga Armendariz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El discurso de Bad Bunny es bueno para los estadoístas, pero ellos no lo saben

El artista ha estado haciendo más por el ideal de la estadidad que el PNP completo, escribe René Arrillaga

11 de febrero de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La campaña de Bad Bunny no está dirigida a ese partido ni sus seguidores. Está dirigida a las personas con mentalidades más abiertas, progresistas y liberales dentro de los Estados Unidos, escribe René Arrillaga. (Frank Franklin II)

No entiendo la guerra de los estadoístas con Benito. Según mi criterio Bad Bunny ha estado haciendo más por el ideal de la estadidad que el Partido Nuevo Progresista (PNP) completo. No digo que lo haga conscientemente o no. Simplemente lo hizo. Mientras su música, su nacionalismo, su orgullo de sentirse puertorriqueño probablemente es una campaña que podría hacerle daño al sentimiento pro-estadidad dentro del país, irónicamente, esa misma campaña es la que necesitan los estadoístas en Estados Unidos.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Estados UnidosBad BunnyLatinos en Estados UnidosSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
René Arrillaga Armendariz

René Arrillaga Armendariz

Arrow Icon
El autor es abogado, historiador y profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: