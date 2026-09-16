En una columna de opinión publicada el 7 de septiembre, Carlos Díaz Olivo comparaba la actitud actual del puertorriqueño cuando se le presentan grandes proyectos para el país con la actitud asumida décadas atrás. Según su percepción, “antes los retos encendían la acción creativa y se hacía lo que se sabía había que hacer. Hoy el temor y los reparos llevan a la inacción y a la permanencia del estado de insatisfacción que nos afecta.” Díaz Olivo se refiere sobre todo al movimiento en pleno auge contra la construcción del complejo Esencia en Cabo Rojo. Según el autor, hoy todo es temor y reparos. Hoy nada se puede. La columna lleva de título “La isla donde nada se puede”.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.