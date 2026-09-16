El país que quiere hacer otras cosas
No es que nada se puede, sino que queremos hacer cosas que vayan con la tierra que habitamos, subraya Héctor Huyke
16 de septiembre de 2026 - 10:00 PM
16 de septiembre de 2026 - 10:00 PM
En una columna de opinión publicada el 7 de septiembre, Carlos Díaz Olivo comparaba la actitud actual del puertorriqueño cuando se le presentan grandes proyectos para el país con la actitud asumida décadas atrás. Según su percepción, “antes los retos encendían la acción creativa y se hacía lo que se sabía había que hacer. Hoy el temor y los reparos llevan a la inacción y a la permanencia del estado de insatisfacción que nos afecta.” Díaz Olivo se refiere sobre todo al movimiento en pleno auge contra la construcción del complejo Esencia en Cabo Rojo. Según el autor, hoy todo es temor y reparos. Hoy nada se puede. La columna lleva de título “La isla donde nada se puede”.
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