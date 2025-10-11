Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Julio FontanetJulio Fontanet
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Escoltas: unos animales más iguales que otros

No se trata de si alguien es convicto por un delito menos grave. El problema de fondo es la improcedencia de dicho privilegio a los exgobernadores, escribe Julio Fontanet

11 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares no tendrá escoltas asignadas. (GFR Media)
El debate sobre mantener o no las escoltas a exgobernadores ha resurgido después que Wanda Vázquez se declaró culpable por un delito electoral. En la foto la exmandataria junto al exgobernador Ricardo Rosselló

Recuerdo cuando Luis Fortuño —uno de los gobernadores que comparte responsabilidad con otros por nuestra deuda pública, deuda que provocó la llegada de la Junta de Control Fiscal— expresaba en una campaña que era necesario tomarse la “medicina amarga” para poder ver la mejoría fiscal del país. La medicina amarga era un eufemismo para referirse a la Ley 7-2009, que implicó el despido de decenas de miles de empleados públicos sin tener en cuenta la importancia de su función o sus ejecutorias, sino el tiempo que llevaban vinculados a una agencia.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Escoltas de los exgobernadoresGobierno de Puerto RicoLegislatura
ACERCA DEL AUTOR
Julio Fontanet

Julio Fontanet

Arrow Icon
Catedrático de la Universidad Interamericana, Abogado y Expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: