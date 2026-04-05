Opinión
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Estorbos públicos: más allá de la declaración
El manejo de estorbos públicos no debe verse solo como un asunto de limpieza o cumplimiento, sino como una herramienta estratégica para promover desarrollo urbano sostenible y justo, escribe Luis Gallardo
5 de abril de 2026 - 10:45 AM
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