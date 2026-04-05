Mucho se ha hablado de los estorbos públicos en meses recientes. En los últimos dos años han proliferado proyectos legislativos, iniciativas municipales y controversias mediáticas y legales sobre el tema. Sin embargo, es necesario enfatizar la diferencia entre las etapas del proceso de manejo de estorbos: declaración, adquisición y disposición. Comprender estas etapas es clave para evaluar su impacto en la asequibilidad de la vivienda.

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