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prima:Estorbos públicos: más allá de la declaración

El manejo de estorbos públicos no debe verse solo como un asunto de limpieza o cumplimiento, sino como una herramienta estratégica para promover desarrollo urbano sostenible y justo, escribe Luis Gallardo

5 de abril de 2026 - 10:45 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El manejo de estorbos públicos no debe verse solo como un asunto de limpieza o cumplimiento, sino como una herramienta estratégica para promover desarrollo urbano sostenible y justo, escribe Luis Gallardo (Suministrada)

Mucho se ha hablado de los estorbos públicos en meses recientes. En los últimos dos años han proliferado proyectos legislativos, iniciativas municipales y controversias mediáticas y legales sobre el tema. Sin embargo, es necesario enfatizar la diferencia entre las etapas del proceso de manejo de estorbos: declaración, adquisición y disposición. Comprender estas etapas es clave para evaluar su impacto en la asequibilidad de la vivienda.

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Estorbos públicosGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Luis Gallardo

Luis Gallardo

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Director Ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, una organización sin fines de lucro que busca promover la identificación y adecuada disposición de las propiedades abandonadas en Puerto Rico.
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