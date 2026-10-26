Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
26 de octubre de 2026
90°Lluvias aisladas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eric Santiago JustinianoEric Santiago Justiniano
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Exención temporal del IVU ¿alivio económico o medida cosmética?

Puerto Rico necesita una estrategia integral para reducir los costos energéticos, proteger el poder adquisitivo y fortalecer la competitividad empresarial, opina Eric Santiago

26 de octubre de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Lo importante es tener control de las porciones que vas a consumir y conocer las cantidades de carbohidratos. (Foto: Archivo GFR Media)
La reciente propuesta de una exención temporera del IVU sobre alimentos preparados en restaurantes y otros establecimientos durante noviembre y diciembre del 2026 merece análisis profundo, escribe Eric Santiago

La reciente propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón solicitando a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una exención temporera del IVU sobre alimentos preparados en restaurantes y otros establecimientos durante noviembre y diciembre del 2026 merece análisis profundo.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Energía eléctricaIVUNavidadAlimentos
ACERCA DEL AUTOR
Eric Santiago Justiniano

Eric Santiago Justiniano

Arrow Icon
El autor es vicepresidente de Senior Global Logistics y presidió la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Además, fue director de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: