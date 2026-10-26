Opinión
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Exención temporal del IVU ¿alivio económico o medida cosmética?
Puerto Rico necesita una estrategia integral para reducir los costos energéticos, proteger el poder adquisitivo y fortalecer la competitividad empresarial, opina Eric Santiago
26 de octubre de 2026 - 3:00 PM
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