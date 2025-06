El mundo comienza a reconocer lo que muchos han denunciado hace meses: lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Gobiernos y figuras públicas que durante años evitaron criticar a Israel han empezado a romper el silencio. Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel, reconoció que su país conduce “una guerra de aniquilación”. Periodistas influyentes como Piers Morgan, conocido por sus posiciones moderadamente conservadoras, han reconsiderado su postura: “Estoy viendo cosas que no puedo justificar”. Medios como El País, The Guardian, HuffPost, han lanzado editoriales que, con distintos matices, califican los eventos en Gaza como un genocidio contemporáneo.