Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Gobernar contra los derechos
Esta ley no es un hecho aislado, sino síntoma de un patrón preocupante que vemos en el que la política pública se sigue formulando sin seguir los debidos procesos políticos de discusión pública y las protecciones constitucionales básicas, señala Adi Martínez
5 de enero de 2026 - 5:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.