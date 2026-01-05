Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Adi MartínezAdi Martínez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Gobernar contra los derechos

Esta ley no es un hecho aislado, sino síntoma de un patrón preocupante que vemos en el que la política pública se sigue formulando sin seguir los debidos procesos políticos de discusión pública y las protecciones constitucionales básicas, señala Adi Martínez

5 de enero de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Es inaceptable que se aprueben medidas que generan conflictos constitucionales claros sin un proceso cabal que permita identificar sus efectos sobre nuestras vidas, propiedad y seguridad física, escribe Adi Martínez. (Ricardo Arduengo)

¿Cómo acabamos el 2025 con menos derechos fundamentales y con el Gobierno de Puerto Rico marcando un precedente legislativo alarmante? La nueva Ley 183-2025 enmienda nuestro Código Civil a fin de reconocerle al feto o embrión (en cualquier etapa de gestación) derechos de ser humano ya nacido. Lejos de ser una mera actualización legal, esta ley genera una profunda incertidumbre salubrista y jurídica al conceder igual protecciones y garantías a un embrión por encima de los derechos de todxs.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Proyecto de LeySenado de Puerto RicoCódigo Civil
ACERCA DEL AUTOR
Adi Martínez

Adi Martínez

Arrow Icon
Adi Martínez-Román es la co-Directora, co-Fundadora de Right to Democracy, una organización sin fines de lucro que busca confrontar y desmantelar el marco colonial que afecta a los 5 territorios de...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: