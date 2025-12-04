Varias acciones, gestiones y decisiones de la administración González Colón, recién divulgadas, incluyen: la restauración de los servicios de salud a niños del área oeste (que tenían que ser trasladados a Bayamón o Ponce para salvar sus vidas, incluso); la apertura de una convocatoria de $11 millones para albergar mujeres sobrevivientes de la violencia machista; la inauguración del primer “Residencial de Salud Mental” para menores de 6 a 13 años de edad; la próxima inauguración de un hospedaje para profesionales que presten servicios esenciales a los residentes de Vieques, con lo que se resuelve el problema de falta de mano de obra allí; la exclusión de Puerto Rico de una nueva regla federal que hubiera afectado adversamente a más de 300,000 beneficiarios elegibles para Medicare y Medicaid, y la aprobación del contrato para el suplido de gas natural licuado que representará un ahorro de hasta $4,000 millones respecto a la versión anterior del contrato, además de constituir un paso de avance en la recuperación de una energía confiable.