OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Antonio Quiñones CalderónAntonio Quiñones Calderón
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Gobernar para la gente

Un gobierno para la gente se mide, no por el tamaño de su infraestructura, sino principalmente por la calidad de su impacto humano

4 de diciembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Entrada a La Fortaleza
Un gobierno para la gente no es el que más inaugura edificios; ni el que más se retrata cortando cintas; ni el que llena titulares con proyectos portentosos de concreto y acero, sostiene Antonio Quiñones. (Archivo)

Varias acciones, gestiones y decisiones de la administración González Colón, recién divulgadas, incluyen: la restauración de los servicios de salud a niños del área oeste (que tenían que ser trasladados a Bayamón o Ponce para salvar sus vidas, incluso); la apertura de una convocatoria de $11 millones para albergar mujeres sobrevivientes de la violencia machista; la inauguración del primer “Residencial de Salud Mental” para menores de 6 a 13 años de edad; la próxima inauguración de un hospedaje para profesionales que presten servicios esenciales a los residentes de Vieques, con lo que se resuelve el problema de falta de mano de obra allí; la exclusión de Puerto Rico de una nueva regla federal que hubiera afectado adversamente a más de 300,000 beneficiarios elegibles para Medicare y Medicaid, y la aprobación del contrato para el suplido de gas natural licuado que representará un ahorro de hasta $4,000 millones respecto a la versión anterior del contrato, además de constituir un paso de avance en la recuperación de una energía confiable.

GobiernoGobierno de Puerto RicoJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Antonio Quiñones Calderón

Antonio Quiñones Calderón

Antonio Quiñones Calderón, periodista e historiador, ha ejercido el periodismo por más de seis décadas y es autor de una treintena de libros sobre asuntos de política y gobierno, incluido Historia...
