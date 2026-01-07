Opinión
¿Hacia dónde vamos?
Formulado hace cuarenta años, era fácil de contestar. Hoy solo puedo responder “para ningún lado”. Sin embargo, me anima que no ando solo en desesperanza pues mis conversantes coinciden cuando se individualizan, afirma Eudaldo Báez Galib
7 de enero de 2026 - 11:30 PM
