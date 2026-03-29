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Mariam Ludim Rosa VélezMariam Ludim Rosa Vélez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Inteligencia emocional en tiempos de algoritmos

La IA puede generar respuestas convincentes en segundos, pero no necesariamente correctas, escribe Mariam Ludim Rosa Vélez

29 de marzo de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los seres humanos contamos con memoria, criterio y experiencia. Es precisamente ahí donde la inteligencia emocional cobra un nuevo significado en tiempos de algoritmos, destaca Mariam Rosa. (Shutterstock)

En una ocasión, al acceder a una plataforma de inteligencia artificial (IA), pregunté: ¿Qué me puedes decir sobre Mariam Ludim Rosa Vélez? Respondió: “es la actual rectora de la Universidad de Puerto Rico en Ponce (UPR Ponce), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la institución. Ha trabajado para fortalecer los programas académicos de la UPR Ponce, fomentar la investigación y establecer colaboraciones estratégicas que beneficien tanto a los estudiantes como a la comunidad en general. Su gestión se ha enfocado en el desarrollo institucional, la retención estudiantil y la innovación educativa. Además, ha abogado por una mayor vinculación entre la universidad y el sector empresarial, impulsando iniciativas que buscan preparar a los estudiantes para los retos del mercado laboral”.

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ACERCA DEL AUTOR
Mariam Ludim Rosa Vélez

Mariam Ludim Rosa Vélez

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La autora se desempeña como directora de la Oficina de Prensa y profesora de la Facultad de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico.
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