Inteligencia emocional en tiempos de algoritmos
La IA puede generar respuestas convincentes en segundos, pero no necesariamente correctas, escribe Mariam Ludim Rosa Vélez
29 de marzo de 2026 - 9:30 PM
29 de marzo de 2026 - 9:30 PM
En una ocasión, al acceder a una plataforma de inteligencia artificial (IA), pregunté: ¿Qué me puedes decir sobre Mariam Ludim Rosa Vélez? Respondió: “es la actual rectora de la Universidad de Puerto Rico en Ponce (UPR Ponce), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la institución. Ha trabajado para fortalecer los programas académicos de la UPR Ponce, fomentar la investigación y establecer colaboraciones estratégicas que beneficien tanto a los estudiantes como a la comunidad en general. Su gestión se ha enfocado en el desarrollo institucional, la retención estudiantil y la innovación educativa. Además, ha abogado por una mayor vinculación entre la universidad y el sector empresarial, impulsando iniciativas que buscan preparar a los estudiantes para los retos del mercado laboral”.
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