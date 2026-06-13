Charles De Gaulle y Jenniffer González tienen algo en común. De Gaulle le hizo creer a los franceses que casi todos resistieron heroicamente a la invasión nazi y que la lista de colaboradores del régimen invasor era exigua. Y para rematar la mentira, o silenciar a los que exigían juicios a los colaboracionistas, De Gaulle dijo: “Los franceses no necesitamos de la verdad.” Jenniffer González, por su parte, le hizo creer a los puertorriqueños que ella no formó parte de la política pública durante los pasados veintipico de años. Y para rematar la mentira, o silenciar sus vínculos con el pasado, llegó a la gobernación tarareando aquella guaracha de Daniel Santos: “Yo no sé nada / Yo llegué ahora mismo / Si algo pasó / Yo no estaba ahí”.