Jenniffer contra Jenniffer
Jenniffer no llegó sola, sino acompañada de otra Jenniffer. La primera juega con la verdad, la segunda juega con la mentira, opina Cezanne Cardona
13 de junio de 2026 - 11:10 PM
13 de junio de 2026 - 11:10 PM
Charles De Gaulle y Jenniffer González tienen algo en común. De Gaulle le hizo creer a los franceses que casi todos resistieron heroicamente a la invasión nazi y que la lista de colaboradores del régimen invasor era exigua. Y para rematar la mentira, o silenciar a los que exigían juicios a los colaboracionistas, De Gaulle dijo: “Los franceses no necesitamos de la verdad.” Jenniffer González, por su parte, le hizo creer a los puertorriqueños que ella no formó parte de la política pública durante los pasados veintipico de años. Y para rematar la mentira, o silenciar sus vínculos con el pasado, llegó a la gobernación tarareando aquella guaracha de Daniel Santos: “Yo no sé nada / Yo llegué ahora mismo / Si algo pasó / Yo no estaba ahí”.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: