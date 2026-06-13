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prima:Jenniffer contra Jenniffer

Jenniffer no llegó sola, sino acompañada de otra Jenniffer. La primera juega con la verdad, la segunda juega con la mentira, opina Cezanne Cardona

13 de junio de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Jenniffer entró en primarias contra ella misma y, en menos de 12 horas, salió del juego la segunda Jenniffer, la que dijo desde una valla publicitaria y con capacete que estaba resolviendo “el eterno problema del agua”, y entró al juego la primera Jenniffer, con cara triste y sin capacete, anunciando por redes una avería del supertubo, escribe Cezanne Cardona. (Ramon "Tonito" Zayas)

Charles De Gaulle y Jenniffer González tienen algo en común. De Gaulle le hizo creer a los franceses que casi todos resistieron heroicamente a la invasión nazi y que la lista de colaboradores del régimen invasor era exigua. Y para rematar la mentira, o silenciar a los que exigían juicios a los colaboracionistas, De Gaulle dijo: “Los franceses no necesitamos de la verdad.” Jenniffer González, por su parte, le hizo creer a los puertorriqueños que ella no formó parte de la política pública durante los pasados veintipico de años. Y para rematar la mentira, o silenciar sus vínculos con el pasado, llegó a la gobernación tarareando aquella guaracha de Daniel Santos: “Yo no sé nada / Yo llegué ahora mismo / Si algo pasó / Yo no estaba ahí”.

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