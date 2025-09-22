Opinión
22 de septiembre de 2025
prima:La batalla por el PRITS

La lección de estos años es contundente. Puerto Rico puede modernizar sus servicios si fortalece su gobernanza digital, opina Giancarlo González

22 de septiembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La lección de estos años es contundente. Puerto Rico puede modernizar sus servicios si fortalece su gobernanza digital, opina Giancarlo González (Captura)

La creación de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología de Puerto Rico (PRITS, por sus siglas en inglés) representó en 2019 la materialización de una aspiración que llevaba una década en discusión. Ya en 2009, con Juan Eugenio Rodríguez de Hostos en el cargo de Principal Oficial de Información, (CIO, en inglés) el Gobierno de Puerto Rico se planteaba la urgencia de centralizar la estrategia tecnológica. El objetivo era romper con la fragmentación de sistemas, coordinar inversiones y garantizar que el ciudadano tuviera servicios modernos y accesibles. Sin embargo, entre la idea y la implementación pasaron diez años de inercia, luchas internas y prioridades cambiantes.

Giancarlo González

Giancarlo González

El autor se desempeñó como Director de Informática en el Gobierno de Puerto Rico. Es empresario experto en sistemas digitales y fundador de Urbital App
