Hace casi 10 años, mientras estudiaba mi bachillerato, el periódico impreso me acompañaba siempre todas las mañanas. Entre clases me daba tiempo para hojearlo. La versión impresa era beneficiosa para mí, ya que en el formato digital comenzaba leyendo, pero terminaba quizá respondiendo un mensaje o entrando a una red social virtual. En un momento sentí la necesidad de también escribir. Justamente aquí, en el espacio de Opinión de El Nuevo Día, me dieron la oportunidad por primera vez de expresarme a través de mis propias palabras.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.