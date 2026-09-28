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Fernando Cuevas QuintanaFernando Cuevas Quintana
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Toca seguir juntándonos desde diferentes miradas o perspectivas, sin dejar de ser sensibles a las complejidades y problemáticas que vivimos, escribe Fernando Cuevas Quintana

27 de septiembre de 2026 - 12:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En Puerto Rico, por décadas, se ha manejado el periódico impreso de formas diversas, compartiéndolo en una sala de espera, recortando segmentos para guardar algún artículo o anuncio y hasta enmarcando páginas en un cuadro, escribe Fernando Cuevas. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Hace casi 10 años, mientras estudiaba mi bachillerato, el periódico impreso me acompañaba siempre todas las mañanas. Entre clases me daba tiempo para hojearlo. La versión impresa era beneficiosa para mí, ya que en el formato digital comenzaba leyendo, pero terminaba quizá respondiendo un mensaje o entrando a una red social virtual. En un momento sentí la necesidad de también escribir. Justamente aquí, en el espacio de Opinión de El Nuevo Día, me dieron la oportunidad por primera vez de expresarme a través de mis propias palabras.

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ACERCA DEL AUTOR
Fernando Cuevas Quintana

Fernando Cuevas Quintana

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Trabajador social clínico. Especialista en Derechos Humanos, Niños y Familias. Es profesor universitario y miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Colegio de Profesionales del Trabajo Social.
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