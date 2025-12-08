Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La encrucijada del baloncesto en Puerto Rico: ¿está en juego nuestro futuro?
Es importante que la comunidad deportiva de la isla mantenga vigente nuestra identidad y valores ante la llegada de academias y metodologías del extranjero, escribe José “Piculín” Ortiz
8 de diciembre de 2025 - 10:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.