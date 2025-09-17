Opinión
prima:La filantropía, una puerta valiosa para la UPR

Si aspiramos a tener una universidad de primer nivel, debemos adoptar las prácticas que lo hacen posible, opina Jorge Franchi

17 de septiembre de 2025 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Fachada de la torre de la UPR en Río Piedras. (GFR Media/Archivo)
Este tipo de estrategia debe enfocarse en exalumnos y aliados externos, no en estudiantes activos, quienes deben ser receptores de estas inversiones, no sus fuentes, afirma Jorge Franchi.

La invitación de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán, para que exalumnos destacados como Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, contribuyan con la institución es un paso en la dirección correcta. La filantropía universitaria no es una ocurrencia ocasional ni una respuesta improvisada. Es una estrategia estructural que muchas universidades en los Estados Unidos han convertido en uno de sus pilares de desarrollo institucional. Lo que allá es norma, en Puerto Rico sigue siendo una conversación pendiente.

Tags
UPRUniversidad de Puerto RicoEconomía
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Franchi

Jorge Franchi

Arrow Icon
El autor es abogado y empresario. Se desempeña como presidente de Franchi Business Enterprises, una firma de consultoría especializada en inteligencia de negocios en Florida y América Latina.
