La invitación de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán, para que exalumnos destacados como Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, contribuyan con la institución es un paso en la dirección correcta. La filantropía universitaria no es una ocurrencia ocasional ni una respuesta improvisada. Es una estrategia estructural que muchas universidades en los Estados Unidos han convertido en uno de sus pilares de desarrollo institucional. Lo que allá es norma, en Puerto Rico sigue siendo una conversación pendiente.

