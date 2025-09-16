Opinión
16 de septiembre de 2025
prima:Defender lo que nos une

Mejores servicios, programas innovadores y mayor apoyo redundan en beneficio de todos los alumnos, escribe Carmen Maldonado Vlaar

16 de septiembre de 2025 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Mejores servicios, programas innovadores y mayor apoyo redundan en beneficio de todos los alumnos, escribe Carmen Maldonado Vlaar (Ramon "Tonito" Zayas)

Recientemente el Departamento de Educación federal (DE) canceló $350 millones en fondos de los programas de Título V y Título III, que por décadas han apoyado exitosamente a cientos de universidades que sirven a hispanos (Hispanic Serving Institutions, HSI) en Estados Unidos y Puerto Rico. A nivel local, ese recorte es devastador, ya que más del 95% del estudiantado en nuestras universidades son hispanos. Actualmente, 56 instituciones en la isla son reconocidas como HSI, alcanzando el tercer lugar a nivel de Estados Unidos. El año pasado, estas universidades recibieron $20.7 millones de fondos federales del Departamento de Educación.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
EducaciónUniversidad de Puerto Ricofondos federalesRecortes UPR
ACERCA DEL AUTOR
Carmen Maldonado Vlaar

Carmen Maldonado Vlaar

Arrow Icon
La autora es Decana Interina de la Facultad de Ciencias Naturales Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
