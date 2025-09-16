Defender lo que nos une
Mejores servicios, programas innovadores y mayor apoyo redundan en beneficio de todos los alumnos, escribe Carmen Maldonado Vlaar
16 de septiembre de 2025 - 10:15 PM
Recientemente el Departamento de Educación federal (DE) canceló $350 millones en fondos de los programas de Título V y Título III, que por décadas han apoyado exitosamente a cientos de universidades que sirven a hispanos (Hispanic Serving Institutions, HSI) en Estados Unidos y Puerto Rico. A nivel local, ese recorte es devastador, ya que más del 95% del estudiantado en nuestras universidades son hispanos. Actualmente, 56 instituciones en la isla son reconocidas como HSI, alcanzando el tercer lugar a nivel de Estados Unidos. El año pasado, estas universidades recibieron $20.7 millones de fondos federales del Departamento de Educación.
