Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La grieta de Estados Unidos y el riesgo para Puerto Rico
Las muertes ocurridas durante los operativos migratorios en Minneapolis revelan una polarización profunda que tiene consecuencias directas para Puerto Rico y sus ciudadanos, escribe Luis Villafañe
30 de enero de 2026 - 10:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.