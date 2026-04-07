La grieta por donde se cuela el abuso sexual infantil
Hay señales de alerta en los casos de negligencia que se pasan por alto, escribe Freeda Jusino Sierra
7 de abril de 2026 - 9:00 PM
7 de abril de 2026 - 9:00 PM
Abril es el mes de la prevención de la violencia sexual, y hablar de negligencia se hace obligatorio. La negligencia es no hacer lo que se debió hacer para cuidar a alguien, causándole daño o poniéndolo en riesgo. Es no cuidar de alguien cuando se tenía esa responsabilidad. Hay señales de alerta en los casos de negligencia que se pasan por alto, pero no así para quienes agreden sexualmente. Las niñeces que viven a la sombra de la negligencia son el blanco perfecto: hay vulnerabilidad por falta de protección, lo que se traduce en oportunidad para quien agrede de seleccionar a su víctima.
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