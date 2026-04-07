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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La grieta por donde se cuela el abuso sexual infantil

Hay señales de alerta en los casos de negligencia que se pasan por alto, escribe Freeda Jusino Sierra

7 de abril de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La niñez que sufre negligencia y, a causa de ella, se convierte en blanco del abuso sexual es doblemente vulnerable, señala Freeda Jusino Sierra. (Shutterstock)

Abril es el mes de la prevención de la violencia sexual, y hablar de negligencia se hace obligatorio. La negligencia es no hacer lo que se debió hacer para cuidar a alguien, causándole daño o poniéndolo en riesgo. Es no cuidar de alguien cuando se tenía esa responsabilidad. Hay señales de alerta en los casos de negligencia que se pasan por alto, pero no así para quienes agreden sexualmente. Las niñeces que viven a la sombra de la negligencia son el blanco perfecto: hay vulnerabilidad por falta de protección, lo que se traduce en oportunidad para quien agrede de seleccionar a su víctima.

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Abuso sexual contra menoresRelaciones familiares
ACERCA DEL AUTOR
Freeda Jusino Sierra

Freeda Jusino Sierra

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La autora es trabajadora social y labora también como catedrática auxiliar en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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