En Puerto Rico, enseñar historia no es un ejercicio ornamental ni una peregrinación nostálgica por fechas ilustres. Es, más bien, levantar una trinchera intelectual desde la cual nuestros estudiantes puedan mirar el país sin vendas, sin consignas vacías y sin la obediencia cómoda de quien acepta el presente como si no tuviera raíces. En una nación marcada por la experiencia colonial, la historia no es un archivo muerto: es el mapa de nuestras heridas, de nuestras resistencias y de nuestras posibilidades. La coyuntura que vive el país exige una escuela capaz de formar algo más que estudiantes competentes. Exige ciudadanos con juicio, memoria y conciencia. Ante la fragilidad institucional, la desigualdad persistente, la emigración, la crisis fiscal y la confusión identitaria, los estudios sociales se convierten en una herramienta indispensable para interrogar la realidad. Porque ningún pueblo puede analizar críticamente su presente si desconoce los caminos que lo condujeron hasta él.