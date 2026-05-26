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Desde la diáspora
Daniel Fernández González Daniel Fernández González
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La historia como trinchera del pensamiento crítico

Reducir la historia a memorización es desarmar al estudiante, opina el profesor Daniel Fernández González

26 de mayo de 2026 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Educación estableció el pasado miércoles la política pública del método de enseñanza Montessori en las escuelas públicas del país que voluntariamente se acojan al proyecto. (GFR Media)
Reducir la historia a memorización es desarmar al estudiante, opina el profesor Daniel Fernández González

En Puerto Rico, enseñar historia no es un ejercicio ornamental ni una peregrinación nostálgica por fechas ilustres. Es, más bien, levantar una trinchera intelectual desde la cual nuestros estudiantes puedan mirar el país sin vendas, sin consignas vacías y sin la obediencia cómoda de quien acepta el presente como si no tuviera raíces. En una nación marcada por la experiencia colonial, la historia no es un archivo muerto: es el mapa de nuestras heridas, de nuestras resistencias y de nuestras posibilidades. La coyuntura que vive el país exige una escuela capaz de formar algo más que estudiantes competentes. Exige ciudadanos con juicio, memoria y conciencia. Ante la fragilidad institucional, la desigualdad persistente, la emigración, la crisis fiscal y la confusión identitaria, los estudios sociales se convierten en una herramienta indispensable para interrogar la realidad. Porque ningún pueblo puede analizar críticamente su presente si desconoce los caminos que lo condujeron hasta él.

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Daniel Fernández González

Daniel Fernández González

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El autor es maestro y estudiante graduado en Liderazgo Educativo en Penn State University.
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