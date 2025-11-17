La infelicidad de la juventud
Muchos jóvenes permanecen despiertos enredados en sus dispositivos hasta altas horas de la noche. Entre ordenadores y celulares, la vida se les va, opina Carlos Díaz Olivo
17 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
17 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Los jóvenes son cada vez menos felices, de acuerdo con estudios recientes. Así lo documentan, entre otros, el Informe Mundial de la Felicidad de la ONU y la Encuesta Gallup, en colaboración con la Fundación Walton. La llamada Generación Z, personas entre las edades de 18 y 26 años y la que le sigue, denominada Alfa, muestran como rasgos notables ansiedad, altos niveles de estrés, frustración y búsqueda constante de validación. Se marca así diferencias generacionales en términos de felicidad. Las personas nacidas antes de 1965 — “baby boomers” y sus antecesores de la generación silenciosa son más felices que los de las generaciones X, Millennials, Z y Alfa.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: