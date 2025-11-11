Opinión
11 de noviembre de 2025
83°nubes rotas
OPINIÓN
Punto de vista
Francisco San Miguel
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

La batalla entre las redes sociales y la salud mental juvenil

El cirujano general de Estados Unidos advirtió en 2023 que los jóvenes que pasan más de tres horas diarias en redes sociales duplican su riesgo de depresión, destaca Francisco San Miguel

11 de noviembre de 2025 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El cirujano general de Estados Unidos advirtió en 2023 que los jóvenes que pasan más de tres horas diarias en redes sociales duplican su riesgo de depresión, destaca Francisco San Miguel (Shutterstock)

En la era digital, los adolescentes viven conectados, pero cada vez más aislados. Los algoritmos deciden qué vemos, qué pensamos y hasta cuánto dormimos. La dependencia de las pantallas se ha convertido en un desafío urgente para la salud mental infantil y adolescente. Para las maestras, es su peor pesadilla: los estudiantes atienden menos y hasta se duermen en clases por falta de sueño.

Francisco San Miguel

Francisco San Miguel

Profesor e Investigador de Acoso Escolar
