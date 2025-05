En un ejemplo de excelsa oratoria, el Presidente de Burkina Faso le habla a la Iglesia Católica, al Papa Francisco y por supuesto al nuevo Papa León XIV, sobre la verdad y la justicia hacia África y los africanos. En una nota al video se advierte que ha sido preparado por inteligencia artificial. Cuando un estimado amigo y patriota me hizo llegar el video por WhatsApp no me aclaró que se trataba de un producto de la inteligencia artificial.