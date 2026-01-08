Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Juan Antonio BethencourtJuan Antonio Bethencourt
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima: La legalidad para un país sin ley

El drama venezolano coloca a los organismos internacionales, a la opinión pública y a muchos activistas ante una realidad incómoda, afirma Juan Antonio Bethencourt

8 de enero de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cuando un régimen totalitario ha construido durante años un marco jurídico diseñado precisamente para violar derechos y consolidar un Estado criminal, se impone repensar la discusión jurídica y llevarla a otro nivel, escribe Juan Antonio Bethencourt. (Jane Rosenberg)

Como abogado venezolano y puertorriqueño y también hijo, sobrino y amigo de presos y perseguidos políticos, no me resisto a hacer algunas consideraciones jurídicas sobre el estado de la situación en Venezuela. El debate público internacional parece haber encontrado un cauce sorprendentemente estrecho para analizar la realidad: discutir si Donald Trump tiene o no base legal para intervenir. Columnas y comunicados giran alrededor de tratados, competencias y límites del derecho internacional. Mientras tanto, el problema esencial —el sufrimiento real de millones de venezolanos y la impunidad de un gobierno criminal— queda desplazado como algo secundario.

Juan Antonio Bethencourt

Juan Antonio Bethencourt

Abogado
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: