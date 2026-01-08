La legalidad para un país sin ley
El drama venezolano coloca a los organismos internacionales, a la opinión pública y a muchos activistas ante una realidad incómoda, afirma Juan Antonio Bethencourt
8 de enero de 2026 - 10:30 PM
Como abogado venezolano y puertorriqueño y también hijo, sobrino y amigo de presos y perseguidos políticos, no me resisto a hacer algunas consideraciones jurídicas sobre el estado de la situación en Venezuela. El debate público internacional parece haber encontrado un cauce sorprendentemente estrecho para analizar la realidad: discutir si Donald Trump tiene o no base legal para intervenir. Columnas y comunicados giran alrededor de tratados, competencias y límites del derecho internacional. Mientras tanto, el problema esencial —el sufrimiento real de millones de venezolanos y la impunidad de un gobierno criminal— queda desplazado como algo secundario.
