Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La lengua incendiada
La cultura periodística puede – y debe – jugar un rol esencial en las batallas sociales por venir. Lo que se necesita es devolverle al habla su densidad, vitalizar el ejercicio de la opinión informada y recuperar el arte perdido de la investigación, afirma Manolo Núñez
27 de septiembre de 2026 - 10:50 PM
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