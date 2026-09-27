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prima:La lengua incendiada

La cultura periodística puede – y debe – jugar un rol esencial en las batallas sociales por venir. Lo que se necesita es devolverle al habla su densidad, vitalizar el ejercicio de la opinión informada y recuperar el arte perdido de la investigación, afirma Manolo Núñez

27 de septiembre de 2026 - 10:50 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La cultura periodística puede – y debe – jugar un rol esencial en las batallas sociales por venir. Lo que se necesita es devolverle al habla su densidad, vitalizar el ejercicio de la opinión informada y recuperar el arte perdido de la investigación, afirma Manolo Núñez (Shutterstock)

Hegel pronosticó, muy temprano en el siglo XIX, que la lectura del periódico sustituiría la plegaria matinal del hombre moderno. Es decir, vaticinó que el consumo de la prensa se convertiría en un rito privado, en un acontecimiento con enormes implicaciones sobre las vidas humanas. En vez de rezar, los ciudadanos consultarían las gacetas y, de paso, harían el crucigrama. Alguno incluso revisaría el horóscopo. No se equivocó.

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