20 de noviembre de 2025
76°lluvia moderada
prima:Lolita Lebrón: un recuerdo incómodo

Hoy, cuando el bipartidismo se desgasta y nuevas voces reclaman una transformación del país, el espíritu de Lolita resurge, no como invitación a la violencia, sino como recordatorio de que la libertad sigue siendo una discusión pendiente, opina José Augusto Acevedo

20 de noviembre de 2025 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Rafael Cancel Miranda (tercero de izquierda a derecha) momentos antes de ser ingresado en una cárcel luego de disparar en el Congreso de Estados Unidos como acto de protesta. (Suministrada)
Hay nombres que no aceptan ser archivados, figuras históricas que no se pueden invisibilizar. Entre ellas, el de Lolita Lebrón Torres persiste en la memoria colectiva que aún hoy incomoda y provoca. Su figura no pertenece exclusivamente a la historia: pertenece también a las preguntas urgentes del presente. Y eso explica por qué, siete décadas después de su acción en el Congreso de los Estados Unidos, el país continúa debatiendo lo que ella simboliza.

Lolita LebrónindependenciaDescolonizaciónCongreso de Estados UnidosStatus de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José Augusto Acevedo

José Augusto Acevedo

Arrow Icon
Asesor de Comunicaciones y Mercadeo
