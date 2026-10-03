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Madeline RománMadeline Román
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Los niños y la crueldad contemporánea

¿Por qué no considerar también que la incitación familiar, institucional y social en la dirección de imponer el proyecto familia es una máquina de dominio que, en su ciego operar, se constituye en un generador de violencias? Cuestiona Madeline Román

3 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cada vez que se suscita un caso de maltrato familiar o institucional cruel contra un niño, el mismo activa (en todos) sentimientos de indignación. (Shutterstock)

En algún momento, el filósofo francés Michel Foucault planteó que podemos hacer una historia de la producción social de los sentimientos. Esta fue su manera de comunicar que, si bien pensamos que aquello que sentimos es muy nuestro, incluso que nadie lo siente igual que nosotros, lo cierto es que mucho de lo que sentimos son disposiciones inducidas por el cuerpo de creencias que sostiene un contexto histórico-social particular.

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Maltrato de menoresSalud mentalAgresiones
ACERCA DEL AUTOR
Madeline Román

Madeline Román

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La autora es Catedrática Jubilada del Programa Graduado de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y directora del Instituto de Investigación Violencia y Complejidad.
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