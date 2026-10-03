Opinión
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Los niños y la crueldad contemporánea
¿Por qué no considerar también que la incitación familiar, institucional y social en la dirección de imponer el proyecto familia es una máquina de dominio que, en su ciego operar, se constituye en un generador de violencias? Cuestiona Madeline Román
3 de octubre de 2026 - 11:10 PM
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