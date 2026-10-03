En algún momento, el filósofo francés Michel Foucault planteó que podemos hacer una historia de la producción social de los sentimientos. Esta fue su manera de comunicar que, si bien pensamos que aquello que sentimos es muy nuestro, incluso que nadie lo siente igual que nosotros, lo cierto es que mucho de lo que sentimos son disposiciones inducidas por el cuerpo de creencias que sostiene un contexto histórico-social particular.

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