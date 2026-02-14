Maquiavelo me preguntó
El arte nunca ha tenido que pedir permiso, escribe Cezanne Cardona
14 de febrero de 2026 - 11:10 PM
14 de febrero de 2026 - 11:10 PM
A René Marqués le habría encantado el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. Y la prueba está en la escena final de “Juan Bobo y la Dama de Occidente”, en la que René Marqués hizo que toda la cultura occidental bailara bomba y plena. Sartre, Fernando de Rojas, Maquiavelo, Tennessee Williams, Eurípides, Sófocles, Shakespeare, Arthur Miller y Goethe, representados en enormes cartelones colocados en tarimas por orden del Profesor -en una clara sátira del rector Jaime Benítez-, de pronto parecen bailar al ritmo callejero cuando entra en el escenario Juan Bobo a recoger su diploma de graduación.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: