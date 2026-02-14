A René Marqués le habría encantado el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. Y la prueba está en la escena final de “Juan Bobo y la Dama de Occidente”, en la que René Marqués hizo que toda la cultura occidental bailara bomba y plena. Sartre, Fernando de Rojas, Maquiavelo, Tennessee Williams, Eurípides, Sófocles, Shakespeare, Arthur Miller y Goethe, representados en enormes cartelones colocados en tarimas por orden del Profesor -en una clara sátira del rector Jaime Benítez-, de pronto parecen bailar al ritmo callejero cuando entra en el escenario Juan Bobo a recoger su diploma de graduación.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.