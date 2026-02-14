Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Cezanne Cardona MoralesCezanne Cardona Morales
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Maquiavelo me preguntó

El arte nunca ha tenido que pedir permiso, escribe Cezanne Cardona

14 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
No se equivoca la editorial del periódico El País cuando dice que Bad Bunny demostró que Estados Unidos no se entiende ya sin América Latina, por más que sus dirigentes se empeñen en negarlo, destaca Cezanne Cardona. (Lynne Sladky)

A René Marqués le habría encantado el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. Y la prueba está en la escena final de “Juan Bobo y la Dama de Occidente”, en la que René Marqués hizo que toda la cultura occidental bailara bomba y plena. Sartre, Fernando de Rojas, Maquiavelo, Tennessee Williams, Eurípides, Sófocles, Shakespeare, Arthur Miller y Goethe, representados en enormes cartelones colocados en tarimas por orden del Profesor -en una clara sátira del rector Jaime Benítez-, de pronto parecen bailar al ritmo callejero cuando entra en el escenario Juan Bobo a recoger su diploma de graduación.

ACERCA DEL AUTOR
Cezanne Cardona Morales

Cezanne Cardona Morales

Arrow Icon
Escritor
