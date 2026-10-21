Matrícula universitaria ajustada a los ingresos
El costo anual por estudiante supera los $10,000 anuales en la UPR, escribe José Caraballo Cueto
21 de octubre de 2026 - 10:45 PM
21 de octubre de 2026 - 10:45 PM
La Universidad de Puerto Rico (UPR) era el sistema universitario que permitía acceder a una educación de la mejor calidad en Puerto Rico a un costo relativamente bajo porque era subsidiada ampliamente por el gobierno. La Junta de Supervisión Fiscal cambió ese contrato social al recortar a la mitad los fondos del gobierno a la UPR. Estos recortes son insostenibles y se han canalizado a través de reducciones al gasto en mantenimiento, la congelación de plazas competitivas que atraían a profesores de calibre mundial, y en disminuciones a la aportación de la universidad a su sistema de retiro. Esto lo hemos señalado en múltiples ocasiones, pero ha caído en oídos sordos.
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