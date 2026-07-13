Menos escándalos, más soluciones
Estamos sujetos a un tiroteo inmisericorde de ataques de corte personalistas, chismosos e inconsecuentes, opina Carlos Díaz Olivo
13 de julio de 2026 - 11:10 PM
13 de julio de 2026 - 11:10 PM
Estamos ante un verano sofocante. Pero, no tanto por lo elevado de las temperaturas, sino por la discusión caldeada de los asuntos que acaparan nuestra atención. Si tratase de un intercambio de ideas sobre cómo enfrentar y manejar las dificultades que nos aquejan, el calor del debate sería un costo justo. Sin embargo, no es así. Estamos sujetos a un tiroteo inmisericorde de ataques de corte personalistas, chismosos e inconsecuentes, que evade lo fundamental y produce un deterioro colectivo mayor en Puerto Rico.
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