Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Silverio PérezSilverio Pérez
Lo verdaderamente peligroso no es solo la guerra; es acostumbrarnos al disparate. Que el absurdo ya no nos sorprenda, que el cinismo haya sustituido a la vergüenza, opina Silverio Pérez

7 de abril de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Por eso, es imprescindible volver a mirar la foto. No para evadirnos, sino para recordar la escala correcta de las cosas. Para entender que el orden existe, aunque lo traicionemos. Que la armonía es posible, aunque el ego humano se empeñe en dinamitarla, señala Silverio Pérez. (The Associated Press)

El Viernes Santo hice algo radical en estos tiempos modernos: detenerme, recostarme en una hamaca y mirar el cielo sin ánimo de analizar, solo estar ante un azul limpio, apenas intervenido por nubes que parecían moverse con la paciencia de quien no tiene prisa. Luego de un rato, me surgió la pregunta: ¿cómo se vería la Tierra, en ese mismo instante, desde allá arriba? La respuesta llegó como revelación de Semana Santa y bofetada de realidad. La misión Artemis II había captado una imagen del planeta a 45,000 millas de distancia. La Tierra completa: redonda, luminosa, intacta. Las auroras como suspiros verdes. Las nubes convertidas en pinceladas delicadas. Una belleza serena, total, sagrada. Desde esa distancia, todo parecía tener sentido. No se veían fronteras, ni partidos políticos, ni guerras absurdas. Solo una obra terminada por una inteligencia superior, llámese Dios, naturaleza, misterio o simplemente orden universal.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
ArtemisDonald TrumpIránGuerras
ACERCA DEL AUTOR
Silverio Pérez

Arrow Icon
Escritor
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: