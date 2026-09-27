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Sergio RamírezSergio Ramírez
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prima:Neruda y Asturias, manteles largos

Rubén Darío se arrepentía de haber firmado un manifiesto en contra de don José Echegaray, cuando lo recibió en 1904, ocasión en que fue zaherido por una turba iconoclasta y justiciera, relata Sergio Ramírez

27 de septiembre de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La versión oficial divulgada por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) decía que Neruda había fallecido como consecuencia de su avanzado cáncer. (AP/Laurent Rebours)
Pablo Neruda seguirá sirviendo de secretario de los amantes con sus Veinte Poemas de amor, y esa es una forma de eternidad, escribe Sergio Ramírez.

A veces, con afán un tanto deportivo, repaso la nómina de los premios Nobel de todos los tiempos. A quienes entre ellos he leído, cuáles no leería nunca, cuales otros no volverían a leer, y aquellos cuyos nombres no me dicen nada. Sus nombres están inscritos en las lápidas de un vasto cementerio, algunas de ellas sobresalientes, otras perdidas entre la hierba.

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