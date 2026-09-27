Opinión
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Neruda y Asturias, manteles largos
Rubén Darío se arrepentía de haber firmado un manifiesto en contra de don José Echegaray, cuando lo recibió en 1904, ocasión en que fue zaherido por una turba iconoclasta y justiciera, relata Sergio Ramírez
27 de septiembre de 2026 - 8:30 PM
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