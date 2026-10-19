Puerto Rico volvió a estremecerse hace unos días ante un caso que resulta difícil leer sin sentir indignación. Un niño de cinco años presuntamente sufrió un patrón de maltrato que incluyó una fractura, quemaduras severas y la pérdida de varios dedos de un pie después de que, según la investigación de las autoridades, su pierna fuera introducida en un recipiente con agua hirviendo. Siete adultos, incluyendo sus padres biológicos, enfrentan cargos relacionados con estos hechos. Más allá del proceso penal, este caso obliga a formular una pregunta dolorosa: ¿cuántos adultos tienen que ver el sufrimiento de un niño antes de que alguien decida protegerlo?

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.