El teólogo, pastor y pensador alemán Dietrich Bonhoeffer vivió uno de los períodos más oscuros de la historia moderna. Mientras el régimen nazi consolidaba su poder en Alemania, millones de personas aceptaban discursos oficiales, repetían consignas y justificaban políticas cada vez más extremas bajo la idea de que defendían el orden, la patria o el bienestar colectivo. Bonhoeffer observó con preocupación cómo una sociedad altamente educada y culturalmente avanzada podía terminar participando, apoyando o tolerando actos profundamente inhumanos.

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