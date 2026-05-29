Puerto Rico: el verdadero peligro no es la maldad
Hoy los algoritmos premian el contenido emocional, polarizante y simplificado, advierte Carlos Rodríguez Ramos
29 de mayo de 2026 - 10:45 PM
29 de mayo de 2026 - 10:45 PM
El teólogo, pastor y pensador alemán Dietrich Bonhoeffer vivió uno de los períodos más oscuros de la historia moderna. Mientras el régimen nazi consolidaba su poder en Alemania, millones de personas aceptaban discursos oficiales, repetían consignas y justificaban políticas cada vez más extremas bajo la idea de que defendían el orden, la patria o el bienestar colectivo. Bonhoeffer observó con preocupación cómo una sociedad altamente educada y culturalmente avanzada podía terminar participando, apoyando o tolerando actos profundamente inhumanos.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: