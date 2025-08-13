Opinión
13 de agosto de 2025
prima:¿Quien nos representará?

A casi una década de control fiscal federal, no existe en la isla un plan articulado para el Puerto Rico posterior a la quiebra, escribe Anabelle Torres Colberg

13 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A casi una década de control fiscal federal, no existe en la isla un plan articulado para el Puerto Rico posterior a la quiebra, escribe Anabelle Torres Colberg (Archivo)

La madrugada política en que Donald Trump decidió remover a la mayoría de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sorprendió a muchos y dejó a otros en un estado de cautela estratégica. El golpe de timón, abrupto e inesperado, no se dio en el vacío. Llegó tras años de reclamos de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y denuncias sobre los onerosos costos de consultores y servicios profesionales contratados por la JSF. Además, surge en medio de un escenario de ineficiencia. Porque nueve años después de su creación, por disposición de la Ley Promesa, Puerto Rico sigue sin salir de la quiebra, sin presupuestos balanceados y sin retornar ni tener acceso a los mercados financieros.

Anabelle Torres Colberg

Anabelle Torres Colberg

La autora es abogada y analista de temas políticos.
