Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
¿Se aproxima otra burbuja?
En Puerto Rico, el riesgo inmediato está en la asequibilidad, opina Carlos Rodríguez Ramos
25 de septiembre de 2025 - 6:30 PM
25 de septiembre de 2025 - 6:30 PM
El Fondo Monetario Internacional advierte que el crecimiento mundial se revisa a la baja debido a tensiones comerciales y políticas y que los riesgos a la baja se intensifican. Con tasas de interés altos y mercados atentos a la inflación, el margen para que los precios sigan subiendo sin respaldo sólido es limitado.
